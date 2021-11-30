Штам Омікрон міг бути у Нідерландах ще до прибуття рейсів з Африки
30 листопада 2021 , 15:02Читать новость на русском
Джерело:The Guardian
У Нідерландах заявили, що штам коронавірусу Омікрон був у країні ще до прибуття рейсів з Африки. Вже знайшли підтвердження.
Омікрон могли виявити ще раніше, ніж думали
Зокрема, два тести, які взяли практично тиждень тому, показали позитивний результат. Про це заявили у національному інституті громадської охорони здоров'я Нідерландів.
До теми Як зміниться ефективність вакцин через штам Омікрон
Тобто, новий штам коронавірусу Омікрон був у країні ще до прибуття пасажирів з Південної Африки.
Ми виявили варіант коронавірусу Омікрон у двох тестових зразках, взятих 19 листопада та 23 листопада,
– йдеться в повідомленні.
Однак поки не відомо, чи відвідували ці люди південь Африки.
Штам коронавірусу Омікрон: що відомо
- Його виявили 24 листопада у Південній Африці. Серед 600 пасажирів, які прибули до Нідерландів двома рейсами з Південної Африки (Кейптауна і Йоганнесбурга), приблизно 85 виявилися хворі коронавірусом.
- Після чого, служба охорони здоров'я в аеропорту Схіпхол провела перевірку пасажирів двох літаків авіакомпанії та повідомила, що у 13 мандрівників з ПАР був виявлений новий штам коронавірусу Омікрон.
Більше тут Штам Омікрон: все, що відомо про новий варіант коронавірусу
- Штам вже зафіксували у Європі, Австралії, Ізраїлі та Канаді. В Україні випадків інфікування новим варіантом коронавірусу не виявили.