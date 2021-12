Гендиректор ВООЗ Тедрос Адан Гебреєсус зауважив, що наразі складно спрогнозувати, про який саме вплив мовиться. Фахівці фіксують збільшення передаваності вірусу.

Тим часом певні отримані дані вже вказують, що Омікрон викликає легшу форму коронавірусу, аніж штам Дельта. Водночас робити певні висновки ще завчасно.

Деякі характеристики Омікрону, зокрема глобальне розповсюдження і велика кількість мутацій, вказують на те, що він (штам – 24 канал) може серйозно вплинути на перебіг пандемії,

– заявив Гебреєсус.

Наскільки небезпечним є Омікрон

У ВООЗ заявили, що станом на грудень 2021 року фіксують те, що Омікрон викликає у людей хворобу у легкій формі.

Жодного летального випадку від нового штаму коронавірусу наразі не зафіксували.

Водночас необхідно запобігти поширенню хвороби. Усе тому, що частина інфікованих все одно потребуватиме госпіталізації. Це може вплинути на кількість жертв.

Зауважте! Головні симптоми Омікрону: сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

Допис ВООЗ:

