Штам Омікрон може зробити позитивний внесок в закінчення пандемії

Дослідники з Південної Африки виявили, що у людей, інфікованих штамом Омікрон, розвивається підвищений імунітет до варіанту Дельта.

Антитіла після Омікрону ефективні проти Дельти

Такий висновок зробили за підсумками нового дослідження, проведеного в Африканському науково-дослідному інституті охорони здоров'я в Дурбані за участю 33 вакцинованих та невакцинованих людей. Їхня плазма крові вивчалася на здатність антитіл контролювати різні штами коронавірусу.

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Вчені виявили, що приблизно через два тижні після зараження новим штамом імунітет проти Омікрону зростає у 14 разів, а імунітет проти Дельти – у 4,4 раза. Вчені відзначають, що імунітет найкраще підвищується у тих, хто зробив щеплення.

Науковці зазначили, якщо Омікрон справді виявиться менш патогенним, як вважають зараз, це допоможе витіснити Дельту та суттєво знизити вплив COVID-19 на повсякденне життя.

Що відомо про штам Омікрон

Його вже виявили у 111 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

Дослідження показало, що вакцина Pfizer забезпечила тільки 33% захисту від зараження штамом Омікрон.

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