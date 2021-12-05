Також він має набагато більше мутацій. Український лікар-інфекціоніст Віктор Петров назвав деякі особливості вірусу і відомі симптоми.

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Симптоми при зараженні штамом Омікрон

Медик зауважив, що наразі немає точних даних, чи викликає новий штам серйозніший перебіг, ніж вже відомі варіанти, і чи втікає від імунного захисту. Якщо говорити про клінічні особливості цього нового штаму, то наразі даних також досить мало.

З відомих нині можна констатувати, що при Омікроні вірус вражає гастроінтестинальний тракт людини.

Тобто це симптоми, схожі на отруєння. Симптоми з діарейним синдромом. Тобто з порушенням перистальтики кишківника,

– розповів інфекціоніст.

У чому небезпека для дітей

У дітей вірус практично безсимптомно викликає високу температуру, тобто понад 39 – 40 градусів. Зазвичай її дуже важко "збити" звичайними препаратами, які застосовують під час зниження температури.

Важливо. Тому батьки "можуть запідозрити недобре", якщо у дитини температура раніше добре збивалася, але тепер привести її в норму важко.

Хворий може заражати набагато більше людей

Лікар-інфекціоніст також звернув увагу, що є небезпека для організованих колективів, позаяк репродуктивне число вірусу Омікрону зростає.

"Це означає, що один пацієнт зможе заражати набагато більше людей, ніж заражали попередніми штамами", – пояснив фахівець.

Також медик висловився про побоювання вчених і лікарів, що імунний захист щеплених від COVID-19 не буде протистояти цьому вірусу. Єдиний спосіб вберегтися – вакцинуватись.

Що відомо про штам Омікрон Вперше про небезпечну мутацію коронавірусу з ПАР повідомили у кінці листопада британські вчені. Попередньо ВООЗ визнала Омікрон таким, що викликає занепокоєння, і попередила про міжнародний ризик. Тривожним є те, що штам майже не можливо виявили за допомогою звичного ПЛР-тесту.



У Південній Африці значно зросла захворюваність на коронавірус серед молодих людей. Саме з ПАР поширився новий штам. Наразі невідомо, чи це зумовлено саме здатністю вірусу швидше розповсюджуватись, чи є інші чинники.



Тож у ВООЗ вкотре наголосили: не панікувати та продовжувати вакцинацію доступними препаратами.

Чому потрібно вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу

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