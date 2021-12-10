Штам Омікрон рідко викликає важкі симптоми, – ВООЗ

Випадки коронавірусу в Африці майже подвоїлися за тиждень у через поширення штаму Омікрон. Але кількість госпіталізацій у Південній Африці, де виявили новий варіант, залишається низькою.

За минулий тиждень до неділі було зареєстровано 107 000 додаткових випадків у порівнянні з 55 000 попереднього тижня. На п’ять країн припадає 86% випадків.

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Який перебіг штаму Омікрон

У Південній Африці було зафіксовано найвище зростання – на 140%, але кількість важких випадків залишається низьким.

Нові дані з ПАР показують, що Омікрон може викликати менш серйозні захворювання. Дані, які госпіталізацій з 14 листопада до 4 грудня, показали, що зайнятість у відділеннях інтенсивної терапії становить лише 6,3%. Це дуже мало в порівнянні з тим же періодом, коли країна зіткнулася з піком штаму Дельти у липні,

– йдеться у повідомленні.

Дані за той самий період з одного з районів, які найбільше постраждали від штаму Омікрон, показали, що з понад 1200 госпіталізованих 98 отримували додатковий кисень і лише 4 перебували на штучній вентиляції легенів. І більшість людей, які поступили до закладів охорони здоров’я, були у віці до 40 років.

Зараз на Африку припадає 46% з майже 1000 випадків захворювання на штам Омікрон, про які повідомляють 57 країн у різних регіонах світу. Наразі випадки захворювання повідомили у 10 африканських країнах.

Вакцинація в Африці

Наразі Африка отримала понад 372 мільйони доз вакцини проти COVID-19 і ввела 248 мільйонів. Це становить лише 3% з 8,2 мільярда доз, що ввели у всьому світі. Хоча темпи вакцинації в останні місяці зросли, лише 7,8% населення Африки повністю вакциновані.

Що відомо про штам Омікрон

Його вже виявили у 57 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплено лише 35% населення, а лише на континенті — 6,6%.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Поки що від нової версії COVID-19 не виявлено жодної смерті.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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