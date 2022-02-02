Штам Омікрон скоро стане домінантним в Україні, – МОЗ

2 лютого 2022 , 14:46
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Джерело:

24 канал

Штам коронавірусу Омікрон найближчим часом витіснить штам Дельта в Україні і стане домінантним. Це призведе до збільшення кількості хворих.

Омікрон в Україні 

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, світові тенденції підтверджують, що для витіснення одного штаму іншим потрібно до восьми тижнів.

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Ігор Кузін

“Розслаблятися не варто, тому що пікові показники захворюваності, за нашими прогнозами, припадуть на середину лютого. Незабаром штам Омікрон витіснить Дельту”.

Чим Омікрон відрізняється від Дельти

Омікрон – це абсолютно новий штам коронавірусу. Якщо у Дельти було лише дві мутації в спайковому білку і вони вже зустрічалися на початку пандемії, то в Омікрону понад 50 мутацій, з яких понад 30 – мутації шипового білка. Деякі експерти вважають, що Омікрон з'явився в організмі людини з ослабленою імунною відповіддю, можливо, зі СНІД.

Останні данні свідчать, що штам Омікрон більш заразний, ніж Дельта, але викликає легший перебіг хвороби для дорослих, але для дітей він небезпечніший. 

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Автор: Олександр Бевза