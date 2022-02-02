Штам Омікрон скоро стане домінантним в Україні, – МОЗ

Штам коронавірусу Омікрон найближчим часом витіснить штам Дельта в Україні і стане домінантним. Це призведе до збільшення кількості хворих.

Омікрон в Україні

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, світові тенденції підтверджують, що для витіснення одного штаму іншим потрібно до восьми тижнів.

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Ігор Кузін “Розслаблятися не варто, тому що пікові показники захворюваності, за нашими прогнозами, припадуть на середину лютого. Незабаром штам Омікрон витіснить Дельту”.

Чим Омікрон відрізняється від Дельти

Омікрон – це абсолютно новий штам коронавірусу. Якщо у Дельти було лише дві мутації в спайковому білку і вони вже зустрічалися на початку пандемії, то в Омікрону понад 50 мутацій, з яких понад 30 – мутації шипового білка. Деякі експерти вважають, що Омікрон з'явився в організмі людини з ослабленою імунною відповіддю, можливо, зі СНІД.

Останні данні свідчать, що штам Омікрон більш заразний, ніж Дельта, але викликає легший перебіг хвороби для дорослих, але для дітей він небезпечніший.

Наскільки різні вакцини захищають від Омікрону

Всі вакцини, які були ефективні проти штаму Дельта також й ефективні проти Омікрону, але з невеликим зменшенням

Вакцина Pfizer лише на 20 – 25% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванні проти інфікування штамом Омікрон. Та вона все ще забезпечує хороший захист від тяжкого перебігу хвороби. Водночас бустерна доза Pfizer ефективна до 75% від симптоматичної інфекції.

Однак у жодного із 25 людей, які були щепленні CoronaVac, не виробилось достатньо антитіл, щоб нейтралізувати Омікрон.

AstraZeneca також провела клінічні випробування бустерної дози вакцини Vaxzevria проти 5 штамів коронавірусу. Вони визначили, що бустер ефективний проти штаму Омікрон. Однак це дослідження ще е пройшло експертної оцінки.

Хто частіше заражається штамом Омікрон – відео