Центри з контролю та профілактики захворювань показали шестикратне збільшення інфікування штамом Омікрон.

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У деяких штатах показник захворюваності ще вищий. Омікрон відповідає за понад 90% випадків зараження в районі Нью-Йорка, південного сходу, промислового Середнього Заходу та Тихоокеанського Північного Заходу. За загальнонаціональними даними, минулого тижня в США виявили понад 650 тисяч інфікованих штамом Омікрон. До цього часу в країні переважав штам Дельта.

Директорка CDC Рошель Валенські сказала, що нові цифри зображають зростання, яке спостерігається в інших країнах.

Що варто знати про штам коронавірусу Омікрон

Вчені з ПАР вперше забили на сполох з приводу Омікрону менше ніж місяць тому,

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я визначила його як "варіант, що викликає занепокоєння".

Відтоді наявність мутації виявили у понад 90 країнах.

Зверніть увагу! Згідно з новими дослідженнями у ПАР, інфіковані Омікроном в 11 разів рідше (лише 1,7%) потребують госпіталізації, ніж інфіковані Дельтою.

Чи варто вакцинуватися

Наслідки Омікрону досі залишаються невідомим. У тому числі незрозуміло, чи викликає цей варіант важчий перебіг хвороби.

Але ранні дослідження показують, що вакцинованим буде потрібна повторна вакцинація. Втім, навіть без додаткової дози вакцинація повинна забезпечувати надійний захист від важкого перебігу COVID-19 та смерті.

Хто частіше заражається штамом Омікрон: дивіться відео