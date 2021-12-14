А також практично витіснив свого попередника – Дельту. Станом на сьогодні, 14 грудня, на цю мутацію припадає більш як половина випадків у британській столиці.

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Останній моніторинг нових заражень коронавірусом в столиці показує, що більш як 50% випадків – штам Омікрон,

– повідомив глава відділу громадської охорони здоров'я Лондона Кевін Фентон.

Він наголосив, що цей штам замінює Дельту як домінуючого варіанту.

У МОЗ про це попереджали

Напередодні глава Міністерстві охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід допускав, що у найближчі 48 годин штам Омікрон стане домінуючим в Лондоні. Однак це сталося набагато швидше.

За його словами, в країні ще жоден з варіантів коронавірусу не поширювався настільки моментально.

Кількість хворих у лікарнях росте

Крім цього, кількість пацієнтів з коронавірусом в лікарнях Лондона зросла до 1 360. Це найвищий показник з початку березня 2021 року. Саме тоді британська столиця виходила з другої хвилі COVID-19.

Зазначимо! В Україні новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися вже на цьому тижні.

Що відомо про штам Омікрон

Його вже зафіксували у 60 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

У Великій Британії заявили про смерть від штаму коронавірусу Омікрон. Це перший смертельний випадок з часу його виявлення.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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