А також практично витіснив свого попередника – Дельту. Станом на сьогодні, 14 грудня, на цю мутацію припадає більш як половина випадків у британській столиці.
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Останній моніторинг нових заражень коронавірусом в столиці показує, що більш як 50% випадків – штам Омікрон,
– повідомив глава відділу громадської охорони здоров'я Лондона Кевін Фентон.
Він наголосив, що цей штам замінює Дельту як домінуючого варіанту.
У МОЗ про це попереджали
Напередодні глава Міністерстві охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід допускав, що у найближчі 48 годин штам Омікрон стане домінуючим в Лондоні. Однак це сталося набагато швидше.
За його словами, в країні ще жоден з варіантів коронавірусу не поширювався настільки моментально.
Кількість хворих у лікарнях росте
Крім цього, кількість пацієнтів з коронавірусом в лікарнях Лондона зросла до 1 360. Це найвищий показник з початку березня 2021 року. Саме тоді британська столиця виходила з другої хвилі COVID-19.
Що відомо про штам Омікрон
- Його вже зафіксували у 60 країнах світу.
- Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.
- Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.
- ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.
- У Великій Британії заявили про смерть від штаму коронавірусу Омікрон. Це перший смертельний випадок з часу його виявлення.
- Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.
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