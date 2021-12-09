Дослідження провели вчені з Японії, які консультують міністерство охорони здоров'я країни. Професор наук про здоров'я та навколишнє середовище в Університеті Кіото Хіроші Нісіура, який спеціалізується на математичному моделюванні інфекційних захворювань, проаналізував дані геному, доступні до 26 листопада у південноафриканців з провінції Гаутенг.

Увага Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця

Варіант коронавірусу Омікрон у 4,2 раза заразніший, ніж штам коронавірусу Дельта, який нині домінує у світі. Окрім того, він може ухилятися від імунітету.

Штам Омікрон заразніший та може уникати імунітету, який утворився після вакцинації або перенесеної хвороби,

– сказав Нісіура у своїх висновках.

Дослідження було представлене під час засідання консультативної групи міністерства охорони здоров'я у середу, 8 грудня.

Заразність штаму Омікрон непокоїть, але вихід є

У всьому світі циркулюють побоювання, що Омікрон може завдати світові більшого удару, ніж штам коронавірусу Дельта.

ВООЗ попередила, що світ може очікувати спалах захворюваності з "серйозними наслідками". Але стрибок захворюваності в Південній Африці не спричинив зростання госпіталізацій, що вселяє певний оптимізм щодо того, що новий варіант викликає лише легкий перебіг захворювання.

Компанії Pfizer BioNTec заявили, що бустерна доза їхньої вакцини проти коронавірусу може посилити захист від цього штаму.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін закликав вакцинуватися. Оскільки вірус мутує тоді, коли населення має низький колективний імунітет.