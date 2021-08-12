Так, станом на 12 серпня 2021 року в Україні не зареєстровано циркуляцію цього варіанту недуги. Про це розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

Варто знати Штам коронавірусу Йота: наскільки він насправді небезпечний і чи починати турбуватись українцям

Зрештою, цей вірус не такий вже й "новий". Кузін зазначив, що зараз майже 27 – 28 країн світу вже зареєстрували його на своїй території, починаючи від листопада 2020 року. Разом з тим, в Україну він не потрапив, на відміну від більш небезпечного Дельта-штаму.

Ігор Кузін "Україна відправляє і продовжує відправляти зразки, які відібрані з території країни, до референс-лабораторії у ЄС. Згідно з ними, Йоту ще не зафіксували на території України".

Він додав, що тест-системи, які використовуються в Україні та які надала ВООЗ зараз здатні визначати 6 основних типових мутацій коронавірусної хвороби: Альфа, Ета, Бета, Гама, Дельта, Каппа.

"На штам Йота ще не існує тест-систем, його можна виявити лише шляхом секвенування", – підкреслив Кузін.

Йота VS Дельта: що треба знати

Попередні дослідження вказують на те, що штам коронавірусу Йота здебільшого не викликає серйозного перебігу хвороби. Тож у ВООЗ вважають, що цей варіант менш небезпечний, ніж штам коронавірусу Дельта.

При цьому, у районах США, де переважало інфікування штамом Йота, вже починає домінувати штам Дельта.

В Україні є щонайменше 150 випадків інфікування Дельтою. А у Великій Британії інфіковані штамом Дельта становлять 90% від усіх активних випадків COVID-19.

Попри те, що Йоту фіксували в Нью-Йорку ще в листопаді 2020 року, нещодавно низка ЗМІ назвала його "більш небезпечним та смертельним". Втім, це були лише попередні дані досліджень.

Нагадаємо! Захиститися від Дельта-штаму коронавірусу та його ускладнень можна лише вакцинацією. Щеплення можна зробити у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації.