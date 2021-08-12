Так, станом на 12 серпня 2021 року в Україні не зареєстровано циркуляцію цього варіанту недуги. Про це розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

Варто знати Штам коронавірусу Йота: наскільки він насправді небезпечний і чи починати турбуватись українцям

Зрештою, цей вірус не такий вже й "новий". Кузін зазначив, що зараз майже 27 – 28 країн світу вже зареєстрували його на своїй території, починаючи від листопада 2020 року. Разом з тим, в Україну він не потрапив, на відміну від більш небезпечного Дельта-штаму.

Ігор Кузін

"Україна відправляє і продовжує відправляти зразки, які відібрані з території країни, до референс-лабораторії у ЄС. Згідно з ними, Йоту ще не зафіксували на території України".

Він додав, що тест-системи, які використовуються в Україні та які надала ВООЗ зараз здатні визначати 6 основних типових мутацій коронавірусної хвороби: Альфа, Ета, Бета, Гама, Дельта, Каппа.

"На штам Йота ще не існує тест-систем, його можна виявити лише шляхом секвенування", – підкреслив Кузін.

Йота VS Дельта: що треба знати

  • Попередні дослідження вказують на те, що штам коронавірусу Йота здебільшого не викликає серйозного перебігу хвороби. Тож у ВООЗ вважають, що цей варіант менш небезпечний, ніж штам коронавірусу Дельта.
  • При цьому, у районах США, де переважало інфікування штамом Йота, вже починає домінувати штам Дельта.
  • В Україні є щонайменше 150 випадків інфікування Дельтою. А у Великій Британії інфіковані штамом Дельта становлять 90% від усіх активних випадків COVID-19.
  • Попри те, що Йоту фіксували в Нью-Йорку ще в листопаді 2020 року, нещодавно низка ЗМІ назвала його "більш небезпечним та смертельним". Втім, це були лише попередні дані досліджень.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта інфографікаЩо відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу