В американському штаті Нью-Йорк легалізували вживання марихуани в рекреаційних цілях для людей від 21 року і старше.

Так, Нью-Йорк стане 15-м штатом США, де буде дозволено вживання марихуани в цілях, які не пов'язані з медичними показаннями.

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Законопроєкт був ухвалений Сенатом, 40 голосами “за” і 23 “проти”, а потім він був схвалений 100 голосами “за” і 49 голосами “проти” в Асамблеї.

Крім того, законопроєкт зніме судимість з тисяч жителів штату, засуджених за звинуваченнями, пов'язаними з вживанням канабісу.

Закон дозволить зберігати до 3 унцій (85 грам) марихуани і 24 унції (680 грам) концентрату марихуани, а також виростити до шести рослин в домашніх умовах. Після підписання законопроєкту легалізація відразу набере чинності.

Місцева влада підрахувала, що нова індустрія створить 30-60 тисяч нових робочих місць і поповнить скарбницю на додаткові 350 мільйонів доларів щорічно.