Штраф за відмову від вакцинації проти COVID-19 запровадять в частині Іспанії

В Іспанії будуть штрафувати за відмову від вакцинації проти коронавірусу. Наразі мовиться тільки про один із регіонів країни – Галісію.

У Галісії вакцинацію проти COVID-19 мають намір зробити обов'язковою. За відмову доведеться заплатити великий штраф – від 1 до 60 тисяч євро.

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Обов'язкова вакцинація проти коронавірусу в Іспанії: що відомо

Глава регіону Галісія Альберто Нуньєс Фейо заявив, що місцева влада працює над ухваленням законопроєкту про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу ще з листопада 2020. Більшість депутатів у регіональному парламенті готові його підтримати.

У документі передбачено, що за "необґрунтовану відмову" людини від вакцинації доведеться заплатити як за "незначне правопорушення". А саме – від 1 до 3 тисяч євро.

людини від вакцинації доведеться заплатити як за "незначне правопорушення". А саме – від 1 до 3 тисяч євро. Але якщо відмова може "створити ризик чи серйозну шкоду для здоров'я населення", то таке правопорушення вважатимуть значним. І штраф вже буде куди більшим – від 3 до 60 тисяч євро.

Зауважимо, що в Галісії мешкають 2,7 мільйона людей. І далеко не всі вони підтримують ініціативу уряду – з боку опозиції лунає чимало критики, закон про обов'язкову вакцинацію називають диктаторським та протиправним.

Загалом уряд Іспанії заявляв, що вакцинація проти COVID-19 не буде обов'язковою, та водночас із цим оголосив про створення реєстру тих, хто від неї відмовиться. Причому до цього реєстру матимуть доступ усі країни Євросоюзу.

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