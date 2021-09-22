В Україні можуть посилити відповідальність за підробку COVID-документів

Відповідне рішення прийняли під час засідання Кабінету міністрів 22 вересня.

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Які покарання передбачені законопроєктом:

штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі до 2 років – для тих, хто свідомо використовує підроблені документи;

штраф у 68 тисяч гривень або позбавлення волі до 2 років із позбавленням права обіймати посаду на 1 – 3 роки для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення;

штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років за підробку таких документів з метою поширення.

Прем'єр Денис Шмигаль висловив надію, що Верховна Рада підтримає цю ініціативу.

До слова, в Україні почастішали випадки купівлі підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію, а також довідок про протипоказання до щеплення.

Так, наприклад, у Чернівецькій області правоохоронці викрили банду, яка виготовляла фальшиві COVID-документи. Їх використовували, щоб влаштувати українців на роботу за кордоном.

Вартість "послуг" становила від 200 гривень за ПЛР-тест до 3 000 гривень за пакет документів для виїзду за кордон. З іноземців за пакет документів брали 1 000 гривень.

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