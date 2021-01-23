Вчені навчили штучний інтелект визначати рак простати за аналізом сечі. Чуткий біосенсор може визначити хворобу за 20 хвилин.

Фахівці з корейського інституту науки й технологій (KIST) створили метод діагностики раку, який передбачає аналіз сечі за допомогою чуткого біосенсора на основі електричних сигналів. Про це повідомляє EurekAlert.

Варто знати Скільки в Україні хворих на рак: дані МОЗ

Для проходження тесту не потрібно робити біопсію. Але оскільки концентрація факторів раку в сечі низька, то розроблений біосенсор можна використовувати для класифікації груп ризику, а не для точних результатів.

Штучний інтелект допоміг виявити 76 випадків хвороби з близько сотні. Точність тесту становила майже 100%. Надалі вчені планують випробувати цей метод для діагностики інших видів раку.

Що варто знати про онкологічні захворювання: