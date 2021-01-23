Штучний інтелект навчили діагностувати рак за 20 хвилин
Вчені навчили штучний інтелект визначати рак простати за аналізом сечі. Чуткий біосенсор може визначити хворобу за 20 хвилин.
Фахівці з корейського інституту науки й технологій (KIST) створили метод діагностики раку, який передбачає аналіз сечі за допомогою чуткого біосенсора на основі електричних сигналів. Про це повідомляє EurekAlert.
Варто знати Скільки в Україні хворих на рак: дані МОЗ
Для проходження тесту не потрібно робити біопсію. Але оскільки концентрація факторів раку в сечі низька, то розроблений біосенсор можна використовувати для класифікації груп ризику, а не для точних результатів.
Штучний інтелект допоміг виявити 76 випадків хвороби з близько сотні. Точність тесту становила майже 100%. Надалі вчені планують випробувати цей метод для діагностики інших видів раку.
Що варто знати про онкологічні захворювання:
- Онкологічні хвороби є однією з найпоширеніших причин смертності у світі.
- Найчастішим є рак молочної залози. У більшості випадків його виявляють у жінок, але насправді від нього часто страждають й чоловіки.
- Подолати рак можна, але значно більше шансів це зробити, якщо виявити хворобу на ранній стадії. Тому необхідно ретельно слідкувати за своїм станом здоров'я та не нехтувати зверненнями до лікаря, якщо відчуваєте, що "щось не так".
Поділитися новиною