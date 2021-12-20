Проблема деменції

ВООЗ вважає, що у всьому світі живе близько 50 мільйонів людей з деменцією, лікарі щороку виявляють по 10 мільйонів нових випадків. Фахівці побоюються, що до 2030 року на планеті буде близько 82 мільйонів пацієнтів із цим діагнозом, а до 2050 – 152 мільйони.

Також на тему: Як тренувати імунітет: корисні поради для покращення захисту організму

Це одна з основних причин інвалідності серед людей похилого віку. А основна причина деменції - це хвороба Альцгеймера. На неї припадає 60-70% від усіх випадків.

Діагностика деменції штучним інтелектом

Щоб навчити нейромережу фахівці використали дані більш ніж 15 тисяч пацієнтів із США. На початку дослідження всі вони були здорові, але протягом двох років у десятої частини з них виявили деменцію.

Машині дали проаналізувати дані всіх цих людей: пам'ять, функції мозку, результати когнітивних тестів, фактори їхнього способу життя. Штучний інтелект зміг зіставити цей масив розрізнених даних та виявити приховані закономірності. Це дозволило значно підвищити точність передбачення деменції у людей похилого віку. При цьому штучний інтелект зменшив кількість хибних діагнозів.

Деменція – це стан, який дуже лякає. Нейромережі можуть допомогти ставити діагноз точніше, зменшуючи непотрібний стрес, який може спричинити неправильна діагностика,

– зазначили науковці.

Раніше вчені з'ясували, що лікування катаракти на 30% знижує ризик розвитку деменції у людей похилого віку. Вчені вважають, що справа у відновленні циклів сну та одержанні повного обсягу інформації мозком.