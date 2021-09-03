Штучний інтелект навчили передбачати, яким хворим знадобиться ШВЛ

Дослідники розробили онлайн-інструмент, який допоможе швидко визначити, яким пацієнтам з COVID-19 знадобиться апарат ШВЛ. Його точність складає 84%.

Інструмент, розробили на основі аналізу комп’ютерної томографії майже 900 пацієнтів з COVID-19. Він може бути важливим як і для лікарів та лікарень, так і для самих пацієнтів.

Також на тему: Судова суперечка: у AstraZeneca даватимуть знижки за затримку вакцин

Як працює новий інструмент

Медики сподіваються використовувати ці результати, щоб випробувати обчислювальний інструмент в режимі реального часу в лікарнях. У разі успіху медичний персонал лікарень зможе завантажити цифрове зображення сканування грудної клітини в хмарний додаток, де ШІ проаналізує його і передбачить, чи знадобиться цьому пацієнтові апарат штучної вентиляції легенів.

Комп’ютерна томографія за допомогою комп’ютерів з глибоким навчанням або штучного інтелекту (ШІ) виявила відмінні риси пацієнтів, які пізніше потрапили до відділення інтенсивної терапії (ВІТ) і потребували допомоги при диханні. Ці шаблони на комп’ютерній томографії не видно неозброєним оком, їх знаходить лише комп’ютер.

Цей інструмент дозволить медичним працівникам раніше призначати ліки або підтримувальне втручання, щоб сповільнити прогресування захворювання. І це дозволить на ранньому етапі ідентифікувати тих, хто схильний до підвищеного ризику розвитку важкого гострого респіраторного дистрес-синдрому або смерті,

– зазначили науковці.

Зниження потреби в ШВЛ

Нове велике дослідження показало, що пацієнти, які довго перебувають в позі лежачи на животі, рідше потребують штучної вентиляції легенів. Такий стан сприяє поліпшенню надходження кисню в кров і сприяє зниженню смертності.

Тому лікарям потрібно забезпечити максимальний комфорт для пацієнта в прон-позиції, щоб він міг залишатися в такому положенні мінімум 8 годин на добу.