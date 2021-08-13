Штучний інтелект навчили виявляти хвороби у людей: як це працює
Джерело:The Israel Times
Стартап з Ізраїлю створив сервіс, який перевіряє стан здоров'я у людей. Для цього потрібно лише завантажити спеціальний додаток на ваш ґаджет.
Так, штучний інтелект навчили збирати дані про здоров'я людини. Для цього необхідно 45 секунд дивитися в камеру, щоб виміряти життєві показники.
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Що робить додаток
Зокрема, через додаток можна вимірювати:
- частоту серцевих скорочень;
- проблеми з диханням та пульсом;
- насичення киснем;
- рівень стресу.
Особливість такого штучного інтелекту
Додаток використовує камеру телефону, планшета або ноутбука. Він аналізує стан шкіри користувача. Відомо, що при будь-якому захворюванні насамперед змінюється колір шкіри. Втім без явних симптомів людина не може розпізнати перші ознаки хвороби, а штучний інтелект це робить запросто.
Система стежить за найдрібнішими змінами відтінків шкіри, які залежать безпосередньо від кровотоку під поверхнею шкіри.
Ілюстративне зображення технології / Фото Binah.ai
Особливості
У компанії відзначають, що головним в роботі системи є саме штучний інтелект. Те, яка потужність у телефона теж значно покращують результати. Річ у тім, що в додатку потрібно постійно калібрувати камеру, знаходити обличчя, відстежувати рухи голови і так далі.
Однак, висока роздільна здатність камери у смартфоні не грає великої ролі, адже зміни кольору досить легко виявити.Увага! Система не записує відео, а обробляє його в режимі реального часу, що зменшує ризики конфіденційності.
Ще одним важливим моментом є правильне освітлення. Адже в темряві або при дуже яскравому освітленні камера не зможе точно зафіксувати зміни відтінку шкіри.
Штучний інтелект по-різному обробляє зображення для кожного показника. Наприклад, частоту серцевих скорочень можна підрахувати по піковому кровотоку під шкірою.
Це не повноцінний діагноз
Нова технологія поки що не отримала необхідних сертифікатів і дозволів. Отже, результати, які вона показує не можна вважати повноцінним діагнозом. Однак це можна використовувати для регулярної перевірки стану здоров'я.
Для наступних кроків компанія шукає схвалення лікарів у кількох регіонах та працює над додаванням нових життєво важливих – таких як температура тіла та рівень алкоголю в крові.