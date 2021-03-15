Згідно з даними ВООЗ, кожні 40 секунд 1 людина закінчує життя самогубством. Близько 1 мільйона людей на рік вирішують обірвати своє життя передчасно. Загалом самогубства становлять 1,5% від усіх смертей.

Вчені з Медичного університету Вандербілта (США) провели експеримент, який тривав 11 місяців. У ньому взяли участь близько 78 тисяч дорослих людей.

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Це були пацієнти, яких оглядали в стаціонарах амбулаторної та невідкладної допомоги з будь-якої причини з червня 2019 року по квітень 2020 року.

395 з 78 тисяч людей повідомили про те, що у них є суїцидальні думки,

85 пацієнтів робили хоча б одну спробу самогубства,

23 – численні спроби.

Оцінка ризику суїцидальності проводилася за допомогою МКБ-10 (Міжнародна класифікація хвороб - 10).

На скільки відрізнялися прогнози ШІ від реального життя

Вчені створили систему машинного навчання, яка згенерувала 115 905 прогнозів ризику самогубств для 77 973 людей. В результаті вчені виявили високий відсоток збігів оцінки ризику самогубств між реальними показниками й даними штучного інтелекту.

Ми могли б запитати сотні або навіть тисячі людей про суїцидальні думки, але не можемо опитати мільйони, які відвідують наш Медичний центр щороку,

– поділився один з авторів дослідження Колін Г. Уолш.

Результати науковців показали, що штучний інтелект може допомогти при виявленні ризику самогубств в глобальних масштабах, що допоможе проводити своєчасну профілактику.