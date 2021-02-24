Штучний інтелект знайшов новий надпотужний антибіотик

Вчені з Массачусетського технологічного інституту (MIT)знайшли потужний антибіотик, який може вбивати стійкі супербактерії. У цьому їм допоміг штучний інтелект.

Вчені вважають, що штучному інтелекту вдалося знайти найпотужніший антибіотик з тих, які відомі зараз у світі.

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Шлях до відкриття: як ШІ шукав антибіотик

Вчені навчили ШІ аналізувати структуру 2 500 ліків та інших сполук з антибактеріальними властивостями, які можуть вбити кишкову паличку.

Згодом було проаналізовано понад 100 мільйонів молекул, з яких було вибрано 23 потенційних антибіотики, які структурно відрізняються від вже наявних і, за прогнозами, нетоксичні для клітин людини.

У підсумку штучний інтелект знайшов халіцин.

Халіцин: що відомо про перший антибіотик, відкритий штучним інтелектом

Новий антибіотик може знищити 35 типів потенційно смертельних бактерій, зокрема: туберкульоз, кишкову паличку, сальмонелу та інші лікарсько-стійкі бактерії, які можуть викликати інфекції крові, сечовивідних шляхів і легенів.

До прикладу, під час експерименту бактерія кишкової палички вже на третій день почала виробляти резистентність (стійкість) до антибіотика ципрофлоксацин. Через місяць ліки діяли на бактерію у 200 разів слабкіше, ніж на початку експерименту. А ось до халіцину у бактерії не виникло жодної резистентності взагалі.

Окрім цього, під час лабораторних випробувань проти 5 видів бактерій антибактеріальні властивості показали 8 молекул. 2 з них продемонстрували особливу потужність. Тепер дослідники планують додатково дослідити ці молекули, а ще проаналізувати додаткові обсяги даних для пошуку нових антибіотиків.