Понг – відеогра першого покоління. Перша версія складається з ракетки та м'яча. Гравець переміщає ракетку по траєкторії м'яча. І так, дослідники навчили грати в цю гру невелику масу зв'язаних клітин людського мозку.

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Маса, яку дослідники називають кіборгом, створили шляхом розміщення людських стовбурових клітин на вершині мікроелектричного масиву, де вони виросли у клітини мозку.

Яким чином клітини грають у гру

Електричні сигнали відправляються на масив, щоб повідомити клітини, де розміщений м'яч.

Наприклад, якщо електроди розташовані праворуч від кластерного вогню, клітини мозку знають, що м'яч перебуває ліворуч від них.

Відстань сигналу дає осередкам інформацію про частоту. Як і в справжній грі, ціль полягає в тому, щоб перемістити ракетку на траєкторію польоту м'яча.

Як відбувалося навчання

Кіборга вчили грати в цю гру так само, як і людей – з декількох спроб маса навчилася переміщувати ракетку таким чином, щоб це призвело до успіху.

Система змогла навчитися грати у Понг приблизно за 5 хвилин – це значно швидше, ніж машини зі штучним інтелектом. Однак рівень навичок кіборга був набагато нижчим, ніж у людей.

В чому суть експерименту

Дослідники припускають, що їхня робота може призвести до покращень у конструкції систем машинного навчання або їхнього використання в інших додатках, таких як тестування методів лікування, націлених на мозок.