Штучностворені клітини людського мозку навчили грати у Понг
Джерело:BioRxiv
Команда дослідників, пов'язаних з декількома установами в Австралії та Великій Британії, навчила невелику масу клітин людського мозку грати у відеогру Понг.
Понг – відеогра першого покоління. Перша версія складається з ракетки та м'яча. Гравець переміщає ракетку по траєкторії м'яча. І так, дослідники навчили грати в цю гру невелику масу зв'язаних клітин людського мозку.
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Маса, яку дослідники називають кіборгом, створили шляхом розміщення людських стовбурових клітин на вершині мікроелектричного масиву, де вони виросли у клітини мозку.
Яким чином клітини грають у гру
- Електричні сигнали відправляються на масив, щоб повідомити клітини, де розміщений м'яч.
- Наприклад, якщо електроди розташовані праворуч від кластерного вогню, клітини мозку знають, що м'яч перебуває ліворуч від них.
- Відстань сигналу дає осередкам інформацію про частоту. Як і в справжній грі, ціль полягає в тому, щоб перемістити ракетку на траєкторію польоту м'яча.
Як відбувалося навчання
Кіборга вчили грати в цю гру так само, як і людей – з декількох спроб маса навчилася переміщувати ракетку таким чином, щоб це призвело до успіху.
Система змогла навчитися грати у Понг приблизно за 5 хвилин – це значно швидше, ніж машини зі штучним інтелектом. Однак рівень навичок кіборга був набагато нижчим, ніж у людей.
В чому суть експерименту
Дослідники припускають, що їхня робота може призвести до покращень у конструкції систем машинного навчання або їхнього використання в інших додатках, таких як тестування методів лікування, націлених на мозок.