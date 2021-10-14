Стимулювання спалювання жиру є перспективним методом не лише для профілактики ожиріння, а й для лікування метаболічних захворювань, зокрема діабету. Тож вчені зі США знайшли спосіб перетворити клітини білого жиру в бурий і бежевий.
До теми Які жири найшкідливіші для здоров'я
Переваги бурого жиру
Доведено, що наявність бурого жиру знижує ризики діабету, раку і серцево-судинних хвороб. А ось наявність білого жиру, навпаки, підвищує ці ризики. Відомо, що у людей з надмірною вагою й ожирінням є дефіцит бурих і бежевих клітин.
Як білий жир можна перетворити в бурий
Науковці з Техаського університету використали метод генного редагування CRISPR, завдяки якому перетворили білі жирові клітини в бурі.
Можна сказати, що ми усунули гальмо на шляху спалювання енергії в жирових клітинах, розробивши мутацію, яка порушує взаємодію між однією парою білків. Зняття цього гальма особливо перспективно для посилення теперішньої терапії від діабету,
– розповіла авторка роботи Рана Гупта.
Основним фактором успіху у боротьбі з діабетом на початковій стадії є зниження надмірної ваги.
Додаткові факти про бурий жир
Джерело: Nature Medicine
- Білий запасає зайві калорії, накопичуючи його по одній великій жирової краплі. А у клітинах бурого жиру цих крапель менше, вони не такі великі й завжди готові швидко переробитися в енергію.
- Бурий жир є тимчасовим запасом і активно споживається для підтримки нормальної температури тіла.
- У достатній кількості бурий жир є лише у немовлят. І з віком він майже зникає. У дорослих людей бурого жиру на с тільки мало, що помітити присутність цієї тканини можна лише за допомогою томографії (ПЕТ). Зазвичай він присутній лише навколо шиї та на плечах.