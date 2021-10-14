Схуднення майбутнього: вчені навчились перетворювати "поганий" жир в корисний

У людини існують 2 основних типи жирових клітин: білі та бурі чи бежеві. Перші служать місцем зберігання спожитих калорій, тобто енергії, а другі – спалюють надлишкову енергію, виробляючи тепло.

Стимулювання спалювання жиру є перспективним методом не лише для профілактики ожиріння, а й для лікування метаболічних захворювань, зокрема діабету. Тож вчені зі США знайшли спосіб перетворити клітини білого жиру в бурий і бежевий.

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Переваги бурого жиру

Доведено, що наявність бурого жиру знижує ризики діабету, раку і серцево-судинних хвороб. А ось наявність білого жиру, навпаки, підвищує ці ризики. Відомо, що у людей з надмірною вагою й ожирінням є дефіцит бурих і бежевих клітин.

Як білий жир можна перетворити в бурий

Науковці з Техаського університету використали метод генного редагування CRISPR, завдяки якому перетворили білі жирові клітини в бурі.

Можна сказати, що ми усунули гальмо на шляху спалювання енергії в жирових клітинах, розробивши мутацію, яка порушує взаємодію між однією парою білків. Зняття цього гальма особливо перспективно для посилення теперішньої терапії від діабету,

– розповіла авторка роботи Рана Гупта.

– у світі зареєстрували понад 420 мільйонів людей з цією хворобою.

Основним фактором успіху у боротьбі з діабетом на початковій стадії є зниження надмірної ваги.

Додаткові факти про бурий жир

Джерело: Nature Medicine