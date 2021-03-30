Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала повний звіт про походження SARS-CoV-2, який є причиною коронавірусної хвороби. Відомство представило підсумками роботи місії в Китаї.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус заявив, що звіт істотно покращує розуміння природи коронавірусу, але розслідування ще не завершено.

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Джерело вірусу не знайшли

Що стосується ВООЗ, усі гіпотези залишаються в силі. Цей звіт – дуже важливий початок, але ще не кінець. Ми ще не знайшли джерело вірусу, і ми повинні продовжувати стежити за наукою,

– зазначив він.

Він також додав, що на пошук джерела треба додатковий час.

За підсумками роботи в китайському місті Ухань версія про витік і лабораторне походження пандемії фактично відкинули.

4 можливих сценарії передачі коронавірусу

За оцінками фахівців, "ймовірно" або "дуже ймовірно", що передача відбулася від кажанів до людей через якусь іншу тварину.

При цьому зараження безпосередньо через кажанів оцінюється як просто "ймовірне".

Також можливий, але з низькою ймовірністю, сценарій зараження через харчові продукти.

Витоком з лабораторії назвали "вкрай малоймовірною".

До слова: більшість українців вважають коронавірусу SARS-CoV-2 штучноствореним. Серед цих людей більшість вважає, що його розробили з метою зменшення кількості населення.