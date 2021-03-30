Шукали джерело вірусу: ВООЗ опублікувала повний звіт розслідування в Китаї

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Джерело:

ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала повний звіт про походження SARS-CoV-2, який є причиною коронавірусної хвороби. Відомство представило підсумками роботи місії в Китаї.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус заявив, що звіт істотно покращує розуміння природи коронавірусу, але розслідування ще не завершено.

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Джерело вірусу не знайшли

Що стосується ВООЗ, усі гіпотези залишаються в силі. Цей звіт – дуже важливий початок, але ще не кінець. Ми ще не знайшли джерело вірусу, і ми повинні продовжувати стежити за наукою,
– зазначив він.

Він також додав, що на пошук джерела треба додатковий час.

За підсумками роботи в китайському місті Ухань версія про витік і лабораторне походження пандемії фактично відкинули.

4 можливих сценарії передачі коронавірусу

  • За оцінками фахівців, "ймовірно" або "дуже ймовірно", що передача відбулася від кажанів до людей через якусь іншу тварину.
  • При цьому зараження безпосередньо через кажанів оцінюється як просто "ймовірне".
  • Також можливий, але з низькою ймовірністю, сценарій зараження через харчові продукти.
  • Витоком з лабораторії назвали "вкрай малоймовірною".
До слова: більшість українців вважають коронавірусу SARS-CoV-2 штучноствореним. Серед цих людей більшість вважає, що його розробили з метою зменшення кількості населення.