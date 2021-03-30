Шукали джерело вірусу: ВООЗ опублікувала повний звіт розслідування в Китаї

Джерело:ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала повний звіт про походження SARS-CoV-2, який є причиною коронавірусної хвороби. Відомство представило підсумками роботи місії в Китаї.
Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус заявив, що звіт істотно покращує розуміння природи коронавірусу, але розслідування ще не завершено.
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Що стосується ВООЗ, усі гіпотези залишаються в силі. Цей звіт – дуже важливий початок, але ще не кінець. Ми ще не знайшли джерело вірусу, і ми повинні продовжувати стежити за наукою,
– зазначив він.
Він також додав, що на пошук джерела треба додатковий час.
За підсумками роботи в китайському місті Ухань версія про витік і лабораторне походження пандемії фактично відкинули.