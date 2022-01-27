Видалити ВІЛ із прихованих резервуарів
Це означає, що пацієнти ніколи не виліковуються по-справжньому і повинні приймати ліки від ВІЛ до кінця свого життя. У пілотних клінічних дослідженнях вчені показали, що доступні ліки допомагають вивести вірус із цих резервуарів, щоб імунна система могла його атакувати.
Раніше Вчені довели, що ВІЛ виліковний: результати дослідження
У новій роботі команди з університету Мельнбурна вчені показали, що препарат пембролізумаб, схвалений для лікування меланоми в 2014 році, потенційною може бути ефективним для боротьби з ВІЛ.
Дослідження проводили на людях
- Пілотні клінічні дослідження вдалося провести завдяки тому, що вчені знайшли 32 пацієнтів, які одночасно хворіли на рак та ВІЛ.
- Їм призначили пембролізумаб.
- Курс лікування склав 105 тижнів (пембролізумаб вводили кожні 3 тижні), протягом якого регулярно аналізувалися покази крові та рівні ВІЛ.
Вже після першої ін'єкції ліків у крові пацієнтів знайшли генетичний матеріал ВІЛ.
Це означає, що препарат витісняв вірус із прихованих резервуарів і знову робив його вразливим для антиретровірусного лікування та імунної системи.
Тепер вчені планують провести клінічні дослідження людей без раку, але із ВІЛ-позитивним статусом. За оцінками авторів, ймовірно, результати будуть успішнішими, оскільки в даному випадку рак не зможе "перетягнути на себе ковдру" та послабити ефективність лікування ВІЛ.