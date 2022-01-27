Схвалений препарат від раку може повністю вилікувати ВІЛ

Антиретровірусна терапія – стандартне лікування ВІЛ – може видалити будь-які сліди вірусу з крові, але його прихований резервуар зберігається.

Видалити ВІЛ із прихованих резервуарів

Це означає, що пацієнти ніколи не виліковуються по-справжньому і повинні приймати ліки від ВІЛ до кінця свого життя. У пілотних клінічних дослідженнях вчені показали, що доступні ліки допомагають вивести вірус із цих резервуарів, щоб імунна система могла його атакувати.

Раніше Вчені довели, що ВІЛ виліковний: результати дослідження

У новій роботі команди з університету Мельнбурна вчені показали, що препарат пембролізумаб, схвалений для лікування меланоми в 2014 році, потенційною може бути ефективним для боротьби з ВІЛ.

Дослідження проводили на людях

Пілотні клінічні дослідження вдалося провести завдяки тому, що вчені знайшли 32 пацієнтів, які одночасно хворіли на рак та ВІЛ.

Їм призначили пембролізумаб.

Курс лікування склав 105 тижнів (пембролізумаб вводили кожні 3 тижні), протягом якого регулярно аналізувалися покази крові та рівні ВІЛ.

Вже після першої ін'єкції ліків у крові пацієнтів знайшли генетичний матеріал ВІЛ.

Це означає, що препарат витісняв вірус із прихованих резервуарів і знову робив його вразливим для антиретровірусного лікування та імунної системи.

Поки що це лише доказ концепції та потенціалу пембролізумабу для лікування ВІЛ. Препарат має велику кількість побічних ефектів, тому тепер вчені мають намір оцінити низькі дозування ліків проти вірусу.

Тепер вчені планують провести клінічні дослідження людей без раку, але із ВІЛ-позитивним статусом. За оцінками авторів, ймовірно, результати будуть успішнішими, оскільки в даному випадку рак не зможе "перетягнути на себе ковдру" та послабити ефективність лікування ВІЛ.

Раніше на моделях мишей вченим вдалося довести, що ВІЛ виліковний. За допомогою експериментального препарату вони досягли 100% "очищення" вірусу з організму гризунів.