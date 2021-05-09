Переговори щодо постачання препарату – наразі під питанням. Тому відповідний процес може зупинитись.

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Чому ЄС може не схвалити вакцину Росії

У червні – липні 2021 року постачання "Супутника V" могло б відбуватись шляхом скорочення постачань препарату з Індії. Водночас відповідні угоди ЄС з країною вже підписав.

"Схвалення вакцини "Супутник V" Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) досі перебуває під питанням", – мовиться у виданні.

Вимоги до процедури узгодження, як відзначили журналісти, значно вищі, ніж очікують у Москві.

Зверніть увагу! Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що якщо ЕМА схвалить російську вакцину "Супутник V", то вона з'явиться в ЄС не раніше, ніж у кінці 2021 року.

Що відомо про вакцину "Супутник V": коротко