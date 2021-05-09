Переговори щодо постачання препарату – наразі під питанням. Тому відповідний процес може зупинитись.
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Чому ЄС може не схвалити вакцину Росії
У червні – липні 2021 року постачання "Супутника V" могло б відбуватись шляхом скорочення постачань препарату з Індії. Водночас відповідні угоди ЄС з країною вже підписав.
"Схвалення вакцини "Супутник V" Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) досі перебуває під питанням", – мовиться у виданні.
Вимоги до процедури узгодження, як відзначили журналісти, значно вищі, ніж очікують у Москві.
Що відомо про вакцину "Супутник V": коротко
- За інформацією The Lancet, відповідний препарат заснований на аденовірусі людини, який викликає застуду.Препарат перебуває на розгляді EMА.
- Медичний журнал опублікував попередні результати третьої фази випробувань препарату та оцінив ефективність "Супутник V" на рівні вище за 91%.
- В Росії використали майже 2 мільйони доз препарату.
- Російську вакцину "Супутник V" 8 лютого 2021 року офіційно заборонили в Україні.