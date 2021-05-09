Постачання "Супутник V" – під питанням: Євросоюз може не схвалити російську вакцину, – ЗМІ

Європейський Союз може не схвалити російську вакцину "Супутник V". Вимоги ЄС виявились набагато вищими, ніж очікувала Москва.

Переговори щодо постачання препарату – наразі під питанням. Тому відповідний процес може зупинитись.

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Чому ЄС може не схвалити вакцину Росії

У червні – липні 2021 року постачання "Супутника V" могло б відбуватись шляхом скорочення постачань препарату з Індії. Водночас відповідні угоди ЄС з країною вже підписав.

"Схвалення вакцини "Супутник V" Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) досі перебуває під питанням", – мовиться у виданні.

Вимоги до процедури узгодження, як відзначили журналісти, значно вищі, ніж очікують у Москві.

Що відомо про вакцину "Супутник V": коротко

За інформацією The Lancet, відповідний препарат заснований на аденовірусі людини, який викликає застуду.Препарат перебуває на розгляді EMА.

Медичний журнал опублікував попередні результати третьої фази випробувань препарату та оцінив ефективність "Супутник V" на рівні вище за 91%.

В Росії використали майже 2 мільйони доз препарату.

Російську вакцину "Супутник V" 8 лютого 2021 року офіційно заборонили в Україні.