Схвалили ліки від астми, які допоможуть і від коронавірусу

Національна служба охорони здоров'я в Англії схвалила препарат, який застосовують у найважчих випадках астми, коли препарати першої лінії не можуть допомогти пацієнту. Цей препарат, ймовірно, можна застосовувати і проти коронавірусу.

Що відомо про препарат

Мова про Дупілумаб – його рекомендують пацієнтам, у яких астма не піддається лікуванню звичайними методами. Також його призначають при важкій екземі і риносинуситі

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Дупілумаб може бути ефективним проти COVID-19

Препарат є моноклональним антитілом – із групи ліків, які також використовуються для лікування COVID-19. Попередньо, у квітні, його схвалили для використання в Шотландії.

Пацієнти з важкою астмою другого типу, які перенесли не менше чотирьох важких нападів астми за останній рік і не відповідають критеріям для інших біологічних методів лікування, зможуть отримати рецепт на Дупілумаб.

Препарат має побічні реакції

Клінічні випробування показали, що Дупілумаб знижує частоту виникнення нападів астми. Це дозволяє зменшити майже вдвічі кількість стероїдів для екстреної допомоги в поєднанні зі стандартними інгаляторами.

Однак у препарату є і побічні ефекти, такі як запалення і головні болі. Рідше препарат може викликати серйозні алергічні реакції.

Нагадаємо, що фармацевтична британська компанія AstraZeneca анонсувала новий препарат проти коронавірусу. Там заявили, що експериментальна суміш антитіл удвічі знижує ризики госпіталізації та смерті при COVID-19.

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