Біотехнологічна компанія Cyxone зі Швеції подала заявку на проведення в Україні другої фази клінічних випробувань препарату Rabeximod, який використовують під час лікування коронавірусу.

До цього компанія Cyxone отримала дозвіл на випробування від влади Польщі. Про це йдеться в релізі на сайті компанії Cyxone.

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В ході тестування компанія планує оцінити ефективність та безпеку застосування Rabeximod для запобігання прогресуванню COVID-19 у госпіталізованих пацієнтів та скорочення часу до одужання.

У процесі візьмуть участь 300 пацієнтів клінічних центрів в Польщі та ще трьох країнах Європи (Україна буде серед них). Тестування проводитимуть на пацієнтах з середньою тяжкістю хвороби, які потребують кисневої терапії, але не підтримки апарату ШВЛ.

Компанія вже подала аналогічні заявки в регулятори Словаччини та Угорщини. Попередні результати тестування препарату Rabeximod компанія Cyxone планує оголосити у третьому кварталі 2021 року.

У випадку дієвості ліків Cyxone має намір подати заявку на дозвіл використовувати їх в екстрених випадках після визначення стратегічного партнера. Крім того, компанія планує продовжити вивчення ефективності "Рабексімоду" для лікування інших вірусних захворювань та ревматоїдного артриту.



Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу