Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл заявив, що призупинення використання препарату для цієї вікової групи є запобіжним заходом. Він додав, що в інтересах країни, аби вакцинація проти COVID-19 завжди була максимально безпечною і разом з тим забезпечувала ефективний захист від хвороби.
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Вакцина від компанії Moderna використовується у багатьох країнах світу від січня 2021 року. Дослідження вакцини свідчать, що її можна використовувати навіть на підлітках у віці від 12 років. Однак регулюючі органи США і Європи попереджають, що вакцини Moderna і Pfizer можуть бути пов'язані з рідкісною реакцією у підлітків і молодих людей – болем у грудях і запаленням серця. Тим часом Pfizer є єдиним препаратом, яким нині вакцинують дітей.
Чому вакцинацію призупинили у Швеції
- Причина паузи – "сигнали підвищеного ризику побічних ефектів, таких як запалення серцевого м'яза або перикарда".
- Шведські органи охорони здоров'я заявили, що серцеві симптоми "зазвичай проходять самі по собі", але вони повинні бути перевірені лікарем.
- Дані вказують на зростання захворюваності у зв'язку з вакцинацією проти COVID-19, в основному серед підлітків і молодих людей (насамперед серед хлопчиків і чоловіків).
- Згідно з аналізом даних, зв'язок особливо очевидний, коли мовиться про вакцину Moderna, особливо після другої дози.
Підвищення ризику спостерігається протягом чотирьох тижнів після вакцинації, в основному протягом перших двох тижнів,
– йдеться в повідомленні.
Шведське агентство лікарських засобів заявило, що людям у віці від 12 до 17 років та від 18 до 30 років рекомендується вакцина від компанії Pfizer. Рішення про заборону використання Moderna у цих вікових групах дійсно до 1 грудня.
Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл сказав, що вони "уважно стежать за ситуацією і діють швидко", аби щоб вакцинація проти COVID-19 була не лише ефективною, а й максимально безпечною.