Швеція призупинила вакцинацію Moderna у віковій групі до 30 років: причина

Швеція 6 жовтня призупинила використання COVID-вакцини від компанії Moderna для людей у віці до 30 років. Причина паузи проста – у цій віковій групі забагато побічних ефектів, які дають ускладнення на серцево-судинну систему.

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл заявив, що призупинення використання препарату для цієї вікової групи є запобіжним заходом. Він додав, що в інтересах країни, аби вакцинація проти COVID-19 завжди була максимально безпечною і разом з тим забезпечувала ефективний захист від хвороби.

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Вакцина від компанії Moderna використовується у багатьох країнах світу від січня 2021 року. Дослідження вакцини свідчать, що її можна використовувати навіть на підлітках у віці від 12 років. Однак регулюючі органи США і Європи попереджають, що вакцини Moderna і Pfizer можуть бути пов'язані з рідкісною реакцією у підлітків і молодих людей – болем у грудях і запаленням серця. Тим часом Pfizer є єдиним препаратом, яким нині вакцинують дітей.

Чому вакцинацію призупинили у Швеції

Причина паузи – "сигнали підвищеного ризику побічних ефектів, таких як запалення серцевого м'яза або перикарда".

Шведські органи охорони здоров'я заявили, що серцеві симптоми "зазвичай проходять самі по собі", але вони повинні бути перевірені лікарем.

Дані вказують на зростання захворюваності у зв'язку з вакцинацією проти COVID-19, в основному серед підлітків і молодих людей (насамперед серед хлопчиків і чоловіків).

Згідно з аналізом даних, зв'язок особливо очевидний, коли мовиться про вакцину Moderna, особливо після другої дози.

Підвищення ризику спостерігається протягом чотирьох тижнів після вакцинації, в основному протягом перших двох тижнів,

– йдеться в повідомленні.

Шведське агентство лікарських засобів заявило, що людям у віці від 12 до 17 років та від 18 до 30 років рекомендується вакцина від компанії Pfizer. Рішення про заборону використання Moderna у цих вікових групах дійсно до 1 грудня.

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл сказав, що вони "уважно стежать за ситуацією і діють швидко", аби щоб вакцинація проти COVID-19 була не лише ефективною, а й максимально безпечною.