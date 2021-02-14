У Швеції тимчасово припинили вакцинацію AstraZeneca: реакція компанії

У Швеції у двох регіонах тимчасово припинили вакцинацію медичних працівників препаратом від коронавірусу AstraZeneca. Це сталося після повідомлень про побічні ефекти.

Щеплення відповідним препаратом призупинили в регіоні Седерманланд – на південь від Стокгольма. Саме там у 100 з 400 співробітників лікарні виникли побічні ефекти.

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За інформацією видання, у медиків виявили підвищену температуру тіла. Водночас в регіоні планують дослідити ситуацію.

Також процес вакцинації тимчасово припинили на півночі від столиці Швеції – в регіоні Євлеборг. Місцевий координатор щеплень проти COVID-19 зазначив, що побічні ефекти були таким як:

озноб;

біль у тілі;

лихоманка.

Представник компанії відреагував на ситуацію

Представник AstraZeneca у Скандинавії Андреас Хеддіні наголосив, що компанія дуже серйозно ставиться до всього, що пов'язано з безпекою вакцини, наразі препарат вже ввели мільйонам людей у всьому світу і серйозних побічних ефектів не спостерігали.

Хеддіні визнав, що відсоток випадків з побічними ефектами дивно високий, але зауважив, що серйозних серед них не зафіксували.

Що відомо про вакцину AstraZeneca

Вчені з Оксфордського університету розробили вакцину у співпраці з компанією AstraZeneca.

Препарат називається AZD1222, середня ефективність – 70%.

Виробники рекомендували використовувати препарат після досягнення 18 років.

Нещодавно ПАР тимчасово зупинили використання вакцини – згідно з даними, вона має мінімальну ефективність проти південноафриканського варіанту COVID.

Інформація з astrazeneca.com та CNN.