Швейцарія безкоштовно тестуватиме усе населення на COVID-19: яка причина
Швейцарія планує безкоштовно протестувати на коронавірус усе населення. Для цього з бюджету країни виділять 1 мільярд швейцарських франків – 1,12 мільярда доларів.
Джерело: The Local
Метою масового тестування швейцарців є виявити безсимптомних носіїв коронавірусу.
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Міністр охорони здоров'я Швейцарії Ален Берсе підтвердив, що усі витрати візьме на себе уряд.
Вважається, що левову частку випадків COVID-19 передають люди, які не відчувають симптомів і не знають, що у них є вірус,
– зауважив Берсе.
Що відомо про COVID-19 у Швейцарії
- Від початку пандемії у Швейцарії виявили понад 515 тисяч інфікованих коронавірусом.
- Померли – понад 8,4 тисячі заражених.
- На території країни вже виявили випадки зараження британським штамом COVID-19.
- У Швейцарії триває вакцинація населення препаратом від BioNTech і Pfizer.
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