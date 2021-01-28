Швейцарія безкоштовно тестуватиме усе населення на COVID-19: яка причина

Швейцарія планує безкоштовно протестувати на коронавірус усе населення. Для цього з бюджету країни виділять 1 мільярд швейцарських франків – 1,12 мільярда доларів.
Джерело: The Local
Метою масового тестування швейцарців є виявити безсимптомних носіїв коронавірусу.
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Міністр охорони здоров'я Швейцарії Ален Берсе підтвердив, що усі витрати візьме на себе уряд.
Вважається, що левову частку випадків COVID-19 передають люди, які не відчувають симптомів і не знають, що у них є вірус,
– зауважив Берсе.