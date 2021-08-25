Передав Україні гуманітарну допомогу президент Національної Ради Швейцарії Андреас Ебі. Сталося це 25 серпня.

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Україна отримала від Швейцарії тести на коронавірус

Андреас Ебі під час візиту на КПВВ Станиця Луганська здійснив передачу 1,5 мільйона антиген-тестів на COVID-19,

– йдеться у повідомленні.

Вартість тестів становить 6,7 мільйона швейцарських франків, або приблизно 196 мільйонів гривень.

У посольстві додали, що надані Швейцарією тести використовуватимуть для цивільного населення, яке переходить лінію розмежування з окупованим Донбасом.



Швейцарія передала Україні експрес-тести на COVID-19 / Фото Посольства Швейцарії в Україні

Допомога з вакцинами від Німеччини

Україна 21 серпня отримала від Німеччини 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca. Загальна вартість допомоги становить приблизно 6 мільйонів євро.

Препарат пані посол Анка Фельдгузен передала главі МОЗ Віктору Ляшку. Транспортні витрати були покриті в межах Механізму цивільного захисту Євросоюзу.