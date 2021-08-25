Швейцарія передала Україні 1,5 мільйона експрес-тестів на COVID-19
Зі Швейцарії на контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі привезли 1,5 мільйона експрес-тестів на COVID-19. Їх використовуватимуть для перевірки цивільного населення, яке перетинає лінію розмежування.
Передав Україні гуманітарну допомогу президент Національної Ради Швейцарії Андреас Ебі. Сталося це 25 серпня.
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Україна отримала від Швейцарії тести на коронавірус
Андреас Ебі під час візиту на КПВВ Станиця Луганська здійснив передачу 1,5 мільйона антиген-тестів на COVID-19,
– йдеться у повідомленні.
Вартість тестів становить 6,7 мільйона швейцарських франків, або приблизно 196 мільйонів гривень.
У посольстві додали, що надані Швейцарією тести використовуватимуть для цивільного населення, яке переходить лінію розмежування з окупованим Донбасом.
Швейцарія передала Україні експрес-тести на COVID-19 / Фото Посольства Швейцарії в Україні
Допомога з вакцинами від Німеччини
Україна 21 серпня отримала від Німеччини 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca. Загальна вартість допомоги становить приблизно 6 мільйонів євро.
Препарат пані посол Анка Фельдгузен передала главі МОЗ Віктору Ляшку. Транспортні витрати були покриті в межах Механізму цивільного захисту Євросоюзу.