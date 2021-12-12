Швейцарія схвалила вакцинацію дітей проти COVID-19
12 грудня 2021 , 23:55Читать новость на русском
Джерело:уряд Швейцарії
Швейцарський уряд ухвалив рішення дозволити вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років. Щеплення неповнолітнім проводитимуть препаратом від Pfizer.
Укол проти коронавірусу вводитимуть у дві дози з інтервалом в три тижні для базової імунізації.
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Доза нижча, ніж для дітей віком від 12 років: замість 30 мікрограмів одна доза містить 10 мікрограмів мРНК (0,2 мілілітра) після відповідного розведення,
– зазначили в уряді.
Варто зазначити, що вакцина для вікової групи 5 – 11 років менш концентрована та містить відмінні у порівнянні з іншими буферні солі.
Ситуація з COVID-19 у Швейцарії
- захворіли – 1 106 573 особи;
- одужали – 887 573 громадяни;
- померли – 11 785 пацієнтів.