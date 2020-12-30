Пацієнт будинку престарілих в Люцерні (Швейцарія) помер після щеплення від коронавірусної інфекції із застосуванням вакцини, розробленою BioNTech і Pfizer.

Вакцинація проводилася 24 грудня в будинку для літніх людей в одній з агломерацій Люцерна. Про це повідомило швейцарське видання Der Zeitpunkt.

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Пізніше, 26 грудня, літній чоловік поскаржився на болі в уретрі і животі. Згодом у нього впав тиск і підвищився пульс.

29 грудня чоловік у віці 91 рік помер через кілька днів після вакцинації, він страждав від кількох вже наявних захворювань.

Ні історія хвороби, ні гострий перебіг захворювань не передбачають прямого причинного зв'язку між вакцинацією проти COVID-19 і смертю. Наявна вичерпна інформація вказує на природну причину смерті,

– пишуть у виданні.

До слова, вакцина вводилася всім мешканцям одного з житлових блоків установи. Як зазначає автор публікації, перед щепленням з домашнім лікарем, відповідальним за здоров'я постояльця, який страждав від деменції, не зв'язувалися.

Сімейний лікар сказав, що раніше його пацієнту вже робили щеплення від грипу, на яку він відреагував погано, після чого вакцинації вирішили більше не проводити. Нагадаємо, в ЄС кампанія вакцинації офіційно стартувала 27 грудня.