У Швейцарії підтвердили перше інфікування "індійським" штамом коронавірусу

У Швейцарії офіційно підтвердили перший випадок інфікування "індійським" штамом коронавірусу. Його виявили у громадянина, який в'їхав до країни як транзитний пасажир.

Зразок з індійським штамом вірусу датований кінцем березня. Про відповідну інформацію заявили в управлінні охорони здоров'я Швейцарії.

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Як транзитний громадянин нібито приїхав до Швейцарії з іншої європейської країни.

Наразі до країни можуть приїжджати з Індії лише власне громадяни Швейцарії або люди, що мають дозвіл на проживання в ній.

Відповідний штам коронавірусу вже виявили у Великій Британії, а також у Бельгії, де його виявили у 21-річного студента.

Що відомо про "індійський" штам коронавірусу