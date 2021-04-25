У Швейцарії підтвердили перше інфікування "індійським" штамом коронавірусу

У Швейцарії офіційно підтвердили перший випадок інфікування "індійським" штамом коронавірусу. Його виявили у громадянина, який в'їхав до країни як транзитний пасажир.
Зразок з індійським штамом вірусу датований кінцем березня. Про відповідну інформацію заявили в управлінні охорони здоров'я Швейцарії.
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Як транзитний громадянин нібито приїхав до Швейцарії з іншої європейської країни.
Наразі до країни можуть приїжджати з Індії лише власне громадяни Швейцарії або люди, що мають дозвіл на проживання в ній.
Відповідний штам коронавірусу вже виявили у Великій Британії, а також у Бельгії, де його виявили у 21-річного студента.
Що відомо про "індійський" штам коронавірусу
- Наприкінці березня 2021 року в Індії виявили новий двічі мутований штам коронавірусу.
- Через 2 мутації новий штам краще ухиляється від імунної відповіді організму. Водночас його симптоми відрізняються від вже відомих проявів коронавірусу.