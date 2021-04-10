У Швейцарії померло 55 людей після щеплення від COVID-19

У Швейцарії після вакцинації від коронавірусноїї інфекції померло 55 людей, повідомляє швейцарський фармакологічний інститут

Швейцарський національний регулятор у сфері обігу ліків Swissmedic наголошує, що доказів того, що саме вакцинація стала причиною смертей пацієнтів, не виявлено.

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До слова, в усіх 55 випадках люди померли в різний час після вакцинації.

Вік померлих у середньому 84 роки, й у більшості з них були серйозні супутні захворювання, – додали у повідомленні.

У Швейцарії триває вакцинація населення препаратом від BioNTech і Pfizer.

Наскільки відомо на сьогодні смерть була спричинена такими станами, як інфекції, серцево-судинні захворювання або захворювання легенів та дихальних шляхів, які сталися незалежно від щеплень. Немає конкретних доказів того, що вакцинація була причиною смерті,

– пише пресслужба.

Додамо, у січні уряд Швейцарії повідомив про те, що безкоштовно тестуватиме усе населення на COVID-19.

Від початку пандемії у Швейцарії виявили понад 617 тисяч інфікованих коронавірусом.

Померли – понад 10,4 тисячі заражених. На території країни вже виявили випадки зараження британським штамом COVID-19.



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