Швидкість ходьби пов'язали з ризиком смерті від коронавірусу

Відомо, що ожиріння і хронічні захворювання значно підвищують ймовірність тяжкого перебігу коронавірусу чи навіть та смерті від COVID-19. Вчені виявили ще одну потенційну групу ризику: люди, які повільно ходять.

Нове дослідження

Науковці проаналізували дані понад 400 тисяч осіб старше 60 років, зібрані в біобанк Великобританії, в тому числі інформацію про їхній індексі маси тіла і швидкості ходьби. Учасники самостійно оцінили, як вони зазвичай пересуваються по вулиці – повільним кроком (3 милі на годину і менше), помірним (3 – 4 милі на годину) і швидким (від 4 миль на годину).

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Швидкість ходи та ризик смерті від коронавірусу

У цій групі зареєстрований 1001 випадок важкого перебігу коронавірусу і 226 смертей, пов'язаних з ним. Аналіз показав, що люди, які повільно ходять, але при цьому мають вагу в межах норми, у 2,4 раза частіше хворіють на COVID-19 в порівнянні з їхніми більш енергійними однолітками. Ризик смерті від коронавірусу у них підвищений майже в 4 рази.

У людей, які ходять помірним кроком, ймовірність тяжкого перебігу коронавірусу на 13% вище в порівнянні з тими, хто пересувається зі швидкістю понад 4 миль на годину. Ризик летального результату в цій групі на 44% вищий.

Як пояснюють зв'язок

На думку вчених, швидкість ходьби – це найпростіший і легко вимірюваний показник загального фізичного стану людини. Якщо людина постійно повільно пересувається, це означає, що у неї є серйозні проблеми зі здоров'ям і вона постійно погано себе почуває. Водночас швидкий енергійний крок вказує на хорошу фізичну форму і здорову серцево-судинну систему.

Потрібно розглянути можливість включити в наукові дослідження швидкість ходьби як простий показник фізичного стану пацієнта і як потенційний фактор клінічних результатів COVID-19,

– зазначили науковці.