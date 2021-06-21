І хоча вакцинування відбувається на добровільній основі, влада закликає усіх охочих прийти та зробити щеплення.

Важливо Вакцина Johnson & Johnson ефективна проти різних варіантів COVID-19

Як розповів священник та директор благодійного фонду "Карітас" у Лодзі Анджей Партик, центри вакцинації розгорнули у декількох польських містах. Щеплення у них роблять безкоштовно.

Ми заохочуємо людей, котрі перебувають у притулках, прийти та вакцинуватися. Натомість є велика група людей, котрі не ночують у притулках, і нам дуже важливо, щоби інформація про можливість вакцинації дійшла до них теж,

– сказав Партик.

Чим вакцинуватимуть безпритульних

Відомо, що безхатьків щепитимуть вакциною Johnson & Johnson. Її ще раніше схвалили в США та ЄС. Для вакцинації однієї людини потрібна лише одна доза цього препарату. Ще одна перевага цієї вакцини – можливість зберігати у звичайному холодильнику.

Результати клінічних випробувань у ​​США, Південній Африці та країнах Латинської Америки показали, що ця вакцина ефективна у протидії коронавірусу для людей віком від 18 років. Препарат має ефективність у 66 – 67%.

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Зауважимо, що раніше у Польщі почалася вакцинація від COVID для громадян України, які їдуть до країни на навчання або на роботу. Скористатись можливістю отримати щеплення можна буде на пункті пропуску "Шегині-Медика".