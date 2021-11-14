Пристрій Holter Patch це нове покоління холтер ЕКГ з високою мобільністю та якісним записом ЕКГ сигналу. Він має шукати приховані аритмії.

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Як він працює

Універсальні електроди, розроблені відповідно до будови людського тіла, дозволяють моніторити серце від 24 годин до 7 діб. А також контролювати частоту серцевих скорочень, навіть під час фізичних навантаженя та сну.

У чому його особливість

Пошук прихованих порушень ритму серця потребує довготривалих досліджень, іноді до 7 діб. Тому комфорт у носінні пристою є особливо важливим для лікарів та їхніх пацієнтів.

Завдяки формфактору у вигляді наліпки, з універсальним кріпленням для одноразових електродів, Holter Patch майже непомітний під одягом. Він дозволяє записувати ЕКГ та контролювати частоту серцевих скорочень під час щоденної активності, фізичних навантажень чи сну без будь-якого зайвого дискомфорту.



Як виглядає пристрій / Фото Holter Patch



Виявляє порушення ритму серця / Фото Holter Patch

Пристрій працює з найкращим програмним забезпеченням, що забезпечує найвищу точність автоматичного аналізу завдяки алгоритмам штучного інтелекту.

Holter Patch – це чудове поєднання комфорту і практичності. Можливість використання звичайних одноразових електродів суттєво зменшує вартість дослідження та робить його доступним для будь-яких медичних закладів,

– поділився Станіслав Тесленко, директор з продажів компанії IMESC.