Виживає 1 з 10 пацієнтів на ШВЛ

У випадку важкого COVID-19, з 10 пацієнтів, які підключені до ШВЛ, виживає один пацієнт. Тож в ОДА Закарпаття закликали громадян вакцинуватись проти коронавірусу.

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Врятувати вдається не кожного. Лише один із 10 пацієнтів, підключених до ШВЛ, виживає. Станом на 25.10 на Закарпатті від COVID-19 померло 1713 людей. Усі, хто зараз перебуває на ШВЛ та в реанімації, – невакциновані,

– йдеться у повідомленні.



В реанімаціях жодного вакцинованого пацієнта / Фото Закарпатська ОДА

Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков наголосив, що вакцинуватись проти коронавірусу потрібно, щоб урятувати життя собі та іншим.

Вакцинація чи реанімація? Просте питання, ціна якому – наше життя,

– сказав він.



Пацієнти на ШВЛ мають критично низькі шанси на життя / Фото Закарпатська ОДА

Чи достатньо медичного кисню в Україні

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, станом на 26 жовтня в Україні показник завантаженості ліжок з киснем, призначених для COVID-хворих, складає 66%.

Так, показники завантаженості ліжок з киснем перевищені у 12 регіонах України (включно з Києвом). Натомість рівні госпіталізації перевищені у 18 областях та у столиці.



Вакцинація запобігає важкому перебігу коронавірусу / Фото Закарпатська ОДА

Актуальна статистика захворюваності та вакцинації

Джерело: МОЗ

Впродовж останньої доби зареєстрували 19 120 нових випадків інфікування коронавірусом. До лікарень госпіталізували 2 939 пацієнтів. Померли 734 інфікованих – це найбільша кількість від початку пандемії. Загалом жертвами COVID-19 в Україні стали майже 65 тисяч людей.

За минулу добу, 25 жовтня, проти коронавірусу вакцинувались 254 920 людей. 185 786 з них отримали першу дозу вакцини, другу – 69 134 людини. Загалом в країні вакцинували понад 7 мільйонів людей.

Зафіксували 119 летальних випадків серед вакцинованих. Проте жодного доведеного зв'язку між щепленням і смертю людини немає.

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