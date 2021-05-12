Але питання не в фінансуванні, а у кваліфікованих кадрах. Про це в ефірі розповів директор Інституту біології клітини Національної академії наук України у Львові Андрій Сибірний.

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За його словами, для уряду профінансувати створення лабораторії відповідного рівня захисту – це посильно.

Але це не питання грошей, а питання кваліфікованих кадрів, які зможуть працювати з коронавірусом,

– наголосив Сибірний.

Він зауважив, що вірусологічна лабораторія в Україні точно буде, але ніхто не чекатиме цілий рік. Адже є можливість працювати в установах інших країн.

"У планах – зробити це в колаборації з Польщею. Для цього не потрібні гроші, але так вакцина буде не чисто українською, а українсько-польською", – відзначив Сибірний.

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Про створення субодиничної білкової вакцини

В Інституті біології клітини, як розповів академік, розробляють білкову вакцину, аналізуючи низку штамів дріжджів.

Робота просувається успішно. Ми маємо продуценти фрагменту білка COVID-19 і продуценти інших білків,

– розповів експерт.

Він зауважив, що порівнюючи низку штамів дріжджів, необхідно обрати найкращий. "Один штам ми придбали у Сполучених Штатах Америки, другий маємо з Південної Кореї. Ми оберемо найкращі продуценти, а потім культивуватимемо їх у реактори і опрацьовуватимемо режим очищення", – відзначив Сибірний.

Він додав, що після цього цілком чисті, без забруднень, вірусні білки можна використовувати як вакцину.

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