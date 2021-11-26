Сигарети, кава та аспірин можуть відстрочити симптоми хвороби Паркінсона

Давно відомо, що курці трохи захищені від хвороби Паркінсона — симптоми захворювання у них виявляються в середньому пізніше, ніж ті, хто не курить. Нове дослідження показало, що подібний ефект мають ще й каву та аспірин.

Нове дослідження хвороби Паркінсона

Дослідження фінансував фонд актора Майкла Джея Фокса, який страждає на хворобу Паркінсона з 30 років. Вчені залучили до участі близько 36 тисяч пацієнтів із США з цим захворюванням. Добровольці заповнили анкети, в яких докладно розповіли про свій спосіб життя, звички, симптоми та препарати, які приймають.

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Вплив цигарок

У тих, хто викурював за все життя понад 100 цигарок, середній вік початку появи симптомів становив 63,5 роки, тоді як у пацієнтів, які не курять, – 60,8 року. Кількість викурених цигарок на день також була пов'язана з відтермінуванням симптомів захворювання, хоча ця різниця була незначною. Але є серйозний нюанс: у курців із хворобою Паркінсона рухові симптоми були гіршими у порівнянні з тими, хто не мав цієї шкідливої ​​звички. Крім того, ця група пацієнтів частіше стикається з депресією, тривожністю, проблемами з пам'яттю та больовим синдромом.

Вплив кави

У любителів кави симптоми захворювання також розвиваються з відстрочкою – 61,9 року проти 59,4 року у тих, хто не вживає цей напій. Захисний ефект потенційно посилювався залежно від кількості випитих чашок та тривалості споживання. Крім того, кава була пов'язана з менш тяжкими руховими порушеннями.

Вплив ліків

Коли вчені оцінили можливий захисний ефект різних протизапальних препаратів, найвищий показник виявився в аспірину – популярний препарат пов'язаний з відтермінуванням симптомів на 5 років. У пацієнтів, які приймали не менше двох таблеток на тиждень протягом 6 місяців і більше, середній вік появи симптомів склав 64 роки. У тих, хто не приймав аспірин, – 59,1 року.

Вчені зазначили, що ці результати допомагають покращити розуміння хвороби Паркінсона та можуть вплинути на створення ефективної терапії для відстрочення та уповільнення її прогресування.