Будь-яке куріння небезпечне

Воно викликає рак, серцево-судинні захворювання, хвороби легенів, інсульт, діабет. Це відбувається через речовин, які є в сигаретах. Всього вони містять близько 7000 хімікатів, з них принаймні 250 точно шкідливі для здоров'я.

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В одному з досліджень про шкоду тютюну брали участь 165 осіб; їх розділили на п'ять груп залежно від того, як ці люди споживали тютюн:

перші курили тільки самокрутки;

другі – тільки сигарети;

треті – тільки самокрутки та сигарети;

четверті – сигарети та інший вид тютюну;

п'яті – самокрутки та інший вид тютюну.

В учасників з кожної групи дослідники взяли на аналіз слину, щоб перевірити кількість нітрозамінів – канцерогенів з тютюну. В результаті їхній рівень виявився однаковим у курці самокруток та сигарет.

Самокрутки можуть бути небезпечнішими за цигарки

Американське онкологічне товариство зазначає, що у людей, які курять самокрутки, вище ризик розвитку раку гортані, стравоходу рота і горла.

Тютюн для самокруток теж нічим не кращий за звичайний: кількість нікотину і бензолу в них або нічим не відрізняється, або відрізняється зовсім трохи в залежності від сорту.

В тютюні для самокруток навіть більше добавок і хімікатів – вони потрібні, щоб тютюн повільніше висихав. Тому в нього додають більше гліцерину та пропіленгліколю. Останній при горінні виділяє канцероген пропіленоксид.