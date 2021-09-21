Сіль допомогла зупинити ріст пухлини у мишей

Підвищений вміст солі в раціоні допоміг придушити ріст ракової пухлини. Дослідження проводили на гризунах.

Вчені посадили мишей, хворих на рак, на дієту з різним вмістом хлориду натрію, після чого перевіряли відмінності в зростанні пухлини. З'ясувалося, що у гризунів, які споживали більше солі, спостерігалося збільшення кількості біфідобактерій і імунних клітин, які атакують новоутворення.

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Дослідження проводилось вченими з Інституту трансляційних медичних наук і технологій в штаті Хар'яна.

Як проводилось дослідження

Спочатку гризунам підшкірно імплантували клітини меланоми (злоякісне новоутворення шкіри).

Потім першу групу посадили на дієту, яка містить 0,9% хлориду натрію природного походження, другу – на дієту з 1,0% NaCl, а третю – з 4% NaCl. Натомість відмінностей в кількості кілокалорій і споживанні води не було.

Потім дослідники стали вивчали відмінності в зростанні пухлини у піддослідних, вимірюючи її обсяг і масу.

Результати дослідження

У тварин, які з'їдали більше солі, прогресування раку уповільнювалось значно швидше, ніж в інших піддослідних.

Оскільки у пацієнтів з певними видами раку виявили дефіцит натрію в сироватці й іонний дисбаланс, ми припустили, що дієта з високим вмістом солі здатна відновлювати рівні натрію і пом'якшувати ефекти гіпонатриемії (коли концентрація іонів натрію в плазмі крові падає нижче норми),

– йдеться в дослідженні.

За словами вчених, дієта з підвищеним вмістом солі "добре переносилась без будь-яких токсикологічних ефектів" на основні органи (мозок, товсту кишку, серце, нирки, печінку, легені й селезінку). Також обійшлось без серйозних гістологічних змін або явних ознак аритмії.

Чому сіль могла допомогти

Автори роботи пояснили, що сіль може збільшувати кількість біфідобактерій в мікробіоті й викликати підвищену проникність кишківника, внаслідок чого грампозитивні анаеробні бактерії можуть переміщатися і локалізуватися всередині новоутворення.

В результати функція природних кілерів (NK-клітини) покращувалась і починалася регресія раку. Також відбувалося пригнічення мембранного білка PD1, який запобігає атаку Т-клітин пухлинами.

Причому споживати багато хлориду натрію необов'язково: додаткові дослідження показали, що дієта з помірним вмістом солі в поєднанні з протираковими препаратами також приводила до уповільнення росту пухлини.